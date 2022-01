Serie A, salta Atalanta - Torino: ASL blocca la trasferta dei granata

Se l'ASL di Napoli non ha bissato le decisioni della scorsa stagione, questo non si può dire di quella di Torino. L'azienda sanitaria locale del capoluogo piemontese infatti ha bloccato la trasferta del Torino verso Bergamo, dove domani alle 16,30 era in programma la partita contro l'Atalanta. Si replica il caso del 2 marzo 2021 quando la squadra granata non si presentò a Roma per la partita contro la Lazio a causa di una quarantena che poi è terminata a mezzanotte dello stesso giorno: il 3 marzo infatti ricominciarono gli allenamenti dei giocatori allora agli ordini di Nicola.