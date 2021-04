Serie A, Sconcerti: "Siamo un campionato fallito, con 4 miliardi di debiti"

Frenano Milan e Juve, per l'Inter l'affare scudetto si avvicina. Ma è più demerito delle avversarie. Ne è convinto Mario Sconcerti, che ai microfoni di Tuttomercatoweb.come ha dichiarato: "L'Inter non sta facendo un campionato eccezionale. Ha fatto il campionato di una che vuole vincere, le altre non hanno mai fatto concorrenza se non il Milan, che ha mollato da qualche giornata. Siamo un campionato fallito, con 4 miliardi di debiti. Siamo condannati alle seconde scelte. Sono 11 anni che non vinciamo nulla. La Nazionale negli ultimi tre mondiali sappiamo cosa ha fatto. La Juve è un problema all'interno del sistema calcio".