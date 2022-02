Serie A, si chiude la venticinquesima giornata: il posticipo del lunedì

La 25esima giornata di Serie A sta volgendo al termine. Tanti pareggi in questo turno di campionato, Napoli-Inter, Atalanta-Juve, Sassuolo-Roma e non solo. Nelle zone alte della classifica vincono solo Lazio e Milan rispettivamente contro Bologna e Sampdoria. Manca solo un match per chiudere il programma. E' Spezia-Fiorentina, gara del cuore per Italiano, che andrà in scena questa sera ore 20:45 sotto i riflettori dello Stadio Alberto Picco.