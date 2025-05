Serie A, si torna in campo: ecco le due squadre che si affronteranno oggi

Le notti europee di Inter e Fiorentina ci hanno regalato emozioni forti, ma ora è tempo di rituffarci nella Serie A, perché ci aspetta un rush finale tutto da seguire. Oggi al via la 35a giornata, con una sfida importante soprattutto in chiave salvezza.

A sfidarsi, infatti, saranno Torino e Venezia (fischio d'inizio alle ore 20,45). Se i padroni di casa, in termini di obiettivi, non hanno nulla da chiedere a questo campionato, lo stesso non si può dire dei lagunari, che sono in piena corsa salvezza e non possono permettersi di tirare i remi in barca. Non ci resta che attendere la fine dell'incontro per dapere come andrà a finire.

