Serie A, Spadafora: "Soluzione possibile per le partite in chiaro". E Sky risponde...

AGGIORNAMENTO ORE 22.15 - Non si è fatt attendere la risposta: "Da giorni - replica una fonte di Sky Sport all'ANSA - era uscita la disponibilità a dare in chiaro su Tv8 la partita Juventus-Inter, per venire incontro agli appassionati di calcio in questa fase così delicata, ma la Lega Calcio, peraltro con molte ragioni, aveva opposto impedimenti legali e normativi che non consentivano a Sky questa soluzione. Questo era e questo rimane: i vincoli e i limiti permangono".

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha diffuso una nota in cui afferma che c'è ancora la speranza di trasmettere in chiaro le partite di Serie A di domenica 8 e lunedì 9 marzo. Il testo: "C'è una nuova possibilità per le partite in chiaro. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio, le reti televisive e l'Agcom, perché continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria. C'è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Lega Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al presidente Dal Pino.Attendiamo risposta".

