Serie A, Stendardo: "L'ipotesi più giusta è quella dei playoff e dei playout"

Tra le polemiche di questi giorni, c'è anche anche quella relativa all'assegnazione del titolo di campione d'Italia qualora il campionato non dovesse essere portato a termine. Sono state proposte alcune soluzioni, tra cui quella di fare dei playoff per l'assegnazione dello Scudetto e dei playout per la retrocessione in Serie B. Ad avvalorare questa idea ci ha pensato Guglielmo Stendardo che, ai microfoni di TMW Radio, ha detto: "C'è un vuoto normativo, servirebbe una nuova norma che disciplini il campionato per l'interruzione in caso di forza maggiore. Per me, l'ipotesi più giusta sarebbe quella di playoff e playout, che renderebbe più appetibile il campionato. Io spero però che si possa continuare, spostando il calendario più avanti".

