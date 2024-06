Serie A, svelato il pallone del prossimo anno: le prime foto del Puma

Fonte: legaseriea.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

PUMA e Lega Serie A presentano oggi il pallone da gioco ufficiale per la Serie A Enilive, Coppa Italia Frecciarossa, EA SPORTS FC Supercup e competizioni Primavera 1, per la stagione 2024/25: il PUMA Orbita Serie A.

DETTAGLI - Ispirato all’heritage, alla storia e alla tradizione, il nuovo pallone Orbita di PUMA è una esaltazione dell’unicità di uno dei campionati più amati e seguiti da sempre a livello globale. PUMA e Lega Serie A vogliono celebrare il campionato italiano, condividendo lo spirito e la passione dei tifosi in tutto il mondo. PUMA, per realizzare il nuovo pallone da gioco per le competizioni di Lega Serie A, si è ispirata all’intensità emotiva che ogni tifoso di calcio vive quando la sua squadra del cuore è in campo. In questa prima versione su base bianca, il PUMA Orbita Serie A è caratterizzato da grafiche che richiamano le colorway degli anni ’80 e ’90 con elementi geometrici dai colori vibranti e contrastanti, che spiccano sui 12 grandi pannelli a forma di stella con un numero ridotto di cuciture per consentire una migliore connessione con il pallone.

TECNOLOGIA - L'Orbita FIFA Quality Pro utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l'aerodinamica e rende la palla più resistente all'abrasione e all'usura, aumentandone la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d'aria e un rimbalzo ottimali.