Serie A, svolta possibile: DAZN vicino all'acquisto dei diritti tv

Svolta possibile per il destino della Serie A. Secondo quando riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, DAZN sarebbe vicina all'acquisto dei diritti tv del campionato italiano. Le prossime 48 ore saranno decisive in un senso o in un altro, ma l'orientamento dei presidenti di A sembrerebbe propendere verso DAZN. La proposta dell'emittente sarebbe di ben 840 milioni per 7 gare in esclusiva e 3 in condivisione, Sky 750 per tutte le partite e altri 50-70 in caso di creazione del canale Ott della Lega. Ci sarebbe anche l'ipotesi di una partita a turno in chiaro che Sky trasmetterebbe su Cielo o in alternativa Canale 8. Il presidente Agnelli però starebbe esaltando ancora di più le capacità contrattuali dei club, e giovedì potrebbe non essere assegnato e messo di nuovo all'asta il pacchetto 2. Sono ore decisive.

