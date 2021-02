Roma, Zaniolo negativo al Covid: l'annuncio sui social: "Sono tornato"

Buone notizie in casa Roma per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista giallorosso è infatti tornato negativo al Coronavirus dopo diverse settimane di positività. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore tramite una storia Instagram in cui ha scritto: "Negativo! Sono tornato".

