Serie A, Tardelli: "Sulla diretta dei gol siamo in ritardo. E a Spadafora..."

A Tg2 Post insieme al ministro Vincenzo Spadafora ha parlato anche l'ex centrocampista Marco Tardelli: "Vedo un grande lavoro per il ministro Spadafora. Quello che ha fatto fino a ora è ancora poco rispetto a quello che dovrà fare se vorrà riformare il calcio. Serve un calcio che guardi anche alla base, in grado di proteggere le leghe più deboli, come hanno tentato di fare ma non ci sono riusciti. Vorrei chiedere proprio al ministro quando ripartiranno la Serie B e C che sono campionati professionistici e dalle altre parti sono ripartite. Avranno lo stesso protocollo e la stessa sicurezza?". Alla domanda il ministro Spadafora ha risposto che B e C ripartiranno, seguendo lo stesso protocollo della Serie A. Sulla diretta in chiaro dei gol: "Mi auguro che ci possa essere la diretta in chiaro dei gol, ma è una cosa che doveva essere decisa prima. In Germania si è ripartiti con tutti gli aspetti decisi, noi purtroppo abbiamo un po' di divisioni tra i club. C'è ancora un po' di confusione e io mi auguro che tutto si appiani per la ripartenza. Lo trovo però difficile".