Serie A, un altro positivo nel Genoa: il comunicato

Continua a salire il numero dei positivi in Serie A. In casa Genoa dopo la positività di Criscito, dell'allenatore Shevchenko e di Laurens Serpe anche un altro calciatore della prima squadra ha contratto il Covid. "Il Genoa Cfc comunica che nella giornata di oggi un giocatore della Prima Squadra è risultato positivo alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Il tesserato è stato posto in isolamento domiciliare e le Autorità Sanitarie competenti sono state prontamente informate", questo il comunicato del club ligure.

Calciomercato Lazio, per l’attacco spunta Origi: i dettagli

Calciomercato Lazio, avanza Burkardt ma tutto dipende da Muriqi

TORNA ALLA HOME