Serra: "Alla Lazio serve ancora tempo. Milinkovic valore aggiunto"

La Lazio inzia il campionato nel modo giusto. Il 3-1 contro l'Empoli è il primo passo di un lavoro che è ancora lungo, come ricordato dallo stesso Maurizio Sarri in conferenza. Ai microfoni di Rai Sport Katia Serra ha focalizzato la msua attenzione su Milinkovic, vero mattatore al Castellani: "Serve del tempo per adattarsi e assimilare i nuovo movimenti. Ieri abbiamo visto che soprattutto sugli esterni bassi alcune diagonali arrivate in ritardo hanno creato dei problemi e permesso all'Empoli di essere anche pericoloso. La posizione di Milinkovic un po' più avanzato, con più possibilità di inserimento può dare un valore aggiunto alla squadra perché è un giocatore che con la sua fisicità realizza anche delle reti".

