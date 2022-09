SFS22 | Casini: "Nel nostro calcio problemi di risorse, infrastrutture e cultura. Vi spiego..."

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Prosegue la prima giornata del Social Football Summit. Parola, questa volta, a Lorenzo Casini, presidente della Lega di Serie A. Ecco le sue parole: “La pandemia è intervenuta su un sistema che era già in difficoltà. Non vale solamente per il calcio, ma per l’intera pubblica amministrazione. Sono vent’anni che abbiamo un sistema che sta accusando una serie di problema. Il nostro calcio ha un problema di risorse, infrastrutturale e culturale. Sulla prima questione stiamo lavorando, impegnandoci in particolare sui diritti tv - liberalizzati dal Governo Draghi - e sulle nuove tecnologie".

INFRASTRUTTURE E CULTURA - “La Lega ha nominato un consulente dedicato, si stanno preparando dossier su ciascuna squadra con tutte le problematiche relative agli stadi. Qui però è il Governo che deve dare una mano, di snellimento delle procedure. Norme ce ne sono, bisogna mettersi al tavolo e fare in modo che vengano messe in pratica in maniera rapida. E poi c’è il problema culturale. Il calcio non fa abbastanza per trasmettere il valore dello sport ai più piccoli. Le singole squadre lo fanno, la Serie A non lo fa. Rafforzeremo quest’aspetto. E poi ancora: molti bambini non hanno più accesso alle scuole calcio. Su questo bisogna lavorare, perché altrimenti vengono penalizzati”.

