Shakhtar, per l'amichevole magliette con i nomi delle città assediate - FOTO

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non si fermano gli orrori in Ucraina. La popolazione è spaventata, non ne può più, sono settimane che vive nell'atrocità di una guerra si sta portando via con sé, la vita di molti civili innocenti, tra questi anche 176 bambini. In occasione del terrore mosso dalla crudeltà della Russia, lo Shakhtar Donetsk ha iniziato ufficialmente il suo 'Shakhtar Golbal tour for Peace' affrontando ieri sera un'amichevole l'Olympiacos. La gara è a scopo benefico e lo saranno anche le prossime, tra cui anche quella con la Lazio. Ieri sera, le due squadre si sono affrontate con una maglia speciale che, al posto dei cognomi dei calciatori, sulle spalle delle divise c'erano i nomi delle città più colpite dal conflitto in Ucraina. Lo Shakhtar ha infatti pubblicato un'immagine su Twitter scrivendo: "I giocatori dello Shakhtar indosseranno in una partita di beneficenza contro l'Olympiacos delle magliette con i nomi delle 10 città eroiche che hanno resistito ferocemente all'invasione russa dell'Ucraina: Mariupol, Kherson, Irpin, Bucha,Gostomel, Kharkiv, Volnovakha, Chernihiv, Okhtyrka, Mykolaiv". Non solo, perché sugli spalti del Georgios Karaiskakis Stadium una parte di tribuna è stata riempita con 176 pupazzi e giocattoli nel ricordo dei 176 bambini che hanno perso la vita dall'inizio dell'invasione russa.