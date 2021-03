Shakhtar - Roma, l’Ucraina cambia idea: niente tifosi allo stadio

Cambio di programma per la sfida di Europa League tra Shaktar Donetsk e Roma. La gara in programma stasera doveva giocarsi con i tifosi al seguito ma la federazione ucraina, mossa dalla commissione per la sicurezza ambientale e delle emergenze del consiglio comunale di Kiev, ha fatto dietrofront. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, già 14.000 biglietti erano stati venduti ma la criticità della situazione dal punto di vista sanitario ha portato le autorità a prendere questa decisione. "La gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, Shakhtar-Roma a Kiev, si giocherà senza spettatori" - scrive il club di casa sul proprio sito ufficiale - "Questa decisione è stata presa dalla Commissione per la sicurezza tecnica e ambientale e le emergenze dell'organo esecutivo del consiglio comunale di Kiev dopo aver analizzato la situazione riguardante il coronavirus, il peggioramento della situazione epidemica e un aumento del numero di malattie da COVID-19. Il verbale della riunione della commissione del 17 marzo indicava la decisione 'di negare l'accesso agli spettatori durante le partite di calcio, anche internazionali, fino a quando la situazione epidemica nella città di Kiev non si stabilizzerà'"