Shakira e Piqué, aria di crisi: spunta il presunto tradimento di lui!

Lo scoop è stato lanciato da El Periodico: la coppia formata da Shakira e Piqué starebbe vivendo un momento piuttosto delicato. Il giornale racconta come il calciatore abbia addirittura lasciato la casa dove viveva insieme alla moglie, trasferendosi in un appartamento nella zona di Muntaner. L’indiscrezione è ovviamente da prendere con le pinze, ma non passa inosservata considerando anche il motivo che avrebbe scatenato il tutto... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO.

