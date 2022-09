Shakira rompe il silenzio dopo l’addio a Piqué: “Sconvolgente, l’ora più buia della mia vita”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Shakira rompe il silenzio e dopo mesi dalla notizia della separazione dall’ormai ex marito Gerard Piqué la cantante si è lasciata andare a un lungo sfogo sulle pagine di Elle Spagna. "È davvero difficile parlarne. Sono rimasta in silenzio e ho provato ad elaborare tutto. Non è stata dura solo per me, ma anche per i miei figli: incredibilmente difficile. Ho paparazzi che si accampano davanti a casa mia 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E non c’è posto in cui possa nascondermi con i miei figli..." QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.