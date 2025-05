Shock a Liverpool: auto travolge la folla durante i festeggiamenti per lo scudetto

TUTTOmercatoWEB.com

Un momento di festa si è trasformato in tragedia nel cuore di Liverpool, dove un’auto ha investito deliberatamente un gruppo di tifosi intenti a celebrare la vittoria della Premier League. L’incidente è avvenuto ieri sera, 26 maggio, in pieno centro città, lungo Dale Street, dove migliaia di sostenitori dei Reds si erano radunati per festeggiare il trionfo della loro squadra.

Secondo le prime testimonianze, come riportano i media inglesi, il conducente del veicolo avrebbe puntato volontariamente la folla, travolgendo diverse persone prima di fermarsi. La polizia ha confermato l’arresto di un uomo sul posto, un britannico di 53 anni, ma non ha rilasciato ulteriori dettagli sul movente. Si parla di 47 feriti, tra cui quattro bambini, ma non si conosce ancora la gravità delle loro condizioni.