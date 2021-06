Sileri: "Stadi pieni in Serie A? Non manca tantissimo..."

Stadi pieni nella prossima stagione di Serie A? Sembra proprio di si, almeno secondo quanto dichiarato dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: "Avere gli stadi pieni in alcuni Paesi europei è un'immagine bellissima perché ci fa tornare indietro nel tempo nel periodo pre Covid, ma forse un po' troppo prematura in questo momento. E' vero che oggi è molto meno probabile che ci possano essere problemi perché la percentuale di vaccinati è molto alta, però è prematuro. Non manca tantissimo tempo per rivedere queste immagini anche in Italia, siamo in dirittura d'arrivo, ma non sprechiamo tutto il vantaggio che abbiamo accumulato fino a oggi". Queste le sue parole a ''L'Italia s'è desta'' su Radio Cusano Campus.

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE DI STRAKOSHA

CALCIOMERCATO LAZIO, RADU VUOLE RESTARE: IL PUNTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO