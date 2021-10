Simeone e il poker alla Lazio: "Ecco cosa mi ha detto mio padre"

Una giornata nera per la Lazio ma indimenticabile per Giovanni Simeone. Il Cholito, nella sconfitta subita dai biancocelesti contro il Verona, è andato a segno ben 4 volte. Grande emozione per lui e anche per il padre Diego, come rivelato dallo stesso giocatore in un'intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei: "Se mi ha detto che potevo essere meno impietoso con la sua Lazio? No, era molto felice. Mi ha scritto che ho fatto la miglior partita della mia vita". Quello delle marcature multiple contro Sarri, tra l'altro, è un vizio per l'argentino, autore di una tripletta in un Fiorentina - Napoli di qualche anno fa: "È un caso, vorrei segnare a tutte le squadre e a tutti gli allenatori, anche a mio padre se lo dovessi sfidare".