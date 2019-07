Sisters' day, dalle maglie della Lazio agli accessori: tra sorelle si condivide tutto

Ricordate a chi apparteneva la prima maglia della Lazio che avete indossato? Perché, lo sappiamo, la tradizione vuole che sia qualcuno della vostra famiglia a concedervi di prenderla in prestito. Solo più in là ne avete avuta una tutta vostra. Funziona così: di solito sono i fratelli più grandi a lasciarvi in eredità una delle loro maglie. E se siete figli unici niente panico: in quel caso entrano in gioco gli amici. Ma ci sono delle differenze importanti da sottolineare. Nell'universo maschile gli scambi di indumenti - di qualsiasi tipo - sono all'ordine del giorno. Tra ragazze, invece, la questione è più complicata. Stando a un sondaggio condotto da Veepee - brand globale presente in 12 Pjnkmaesi europei - una delle paure più grandi di una ragazza è che sua sorella o una sua amica non restituisca uno qualsiasi dei tesori presi in prestito dal suo armadio. Ma essere sorelle - o "come sorelle" - significa correre anche questo tipo di rischi. E sono proprio questi gli atti di coraggio da celebrare in occasione del Sisters' Day, la ricorrenza che viene festeggiata la prima domenica di agosto.

SORELLANZA - Il 70% delle socie di Veepee ne è convinta: una sorella è una parte di sé irrinunciabile. Un'alleata con la quale - per il 72% delle intervistate - si condivide un'alchimia praticamente perfetta. E' un rapporto che prescinde dai rapporti di sangue, la sorellanza è un sentimento più grande, che può legare chiunque. E il modo migliore per rafforzarlo, inutile dirlo, è un regalo speciale. Quale occasione migliore del Sisters' Day? Tra sorelle - di sangue e non - i regali più scelti e apprezzati sono gli accessori. E infatti anche nel 2018 le vendite di questi prodotti su Veepee sono aumentati del 34%. Ma nella classifica dei best seller dei doni ci sono anche: vino, viaggi ed esperienze di ogni tipo. Ma non dimenticate di aggiungere all'elenco anche le maglie della Lazio!