Siviglia, Papu Gomez annuncia: “Tornerò presto in Italia. Con Gasperini...”

La definitiva consacrazione all'Atalanta, poi la lite con Gasperini e infine il trasferimento al Siviglia. Papu Gomez si racconta ai microfoni di Sky Sport tra la nostalgia dell'Italia e i piani futuri: "L'Italia è la mia seconda casa, è la mia Argentina. Non so cosa succederà da qui a 3-4 anni ma credo che sì, tornerò in Italia. Il calcio italiano in Europa? Non è una questione di intensità. Qui i campi sono migliori, a Siviglia lo bagnano ogni minuto e la palla va più veloce".

LITE CON GASPERINI - "Sto cercando di capire come sia successo tutto questo, so di non essere il colpevole in questa storia. Non si poteva andare avanti così e ho preso la decisione giusta, sono contento e tranquillo per la scelta che ho fatto".