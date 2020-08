Siviglia-Roma, Pellegrini: "Meglio stare zitti, altrimenti direi cose che non dovrei"

Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, è intervenbuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta con il Siviglia e l'eliminazione dall'Europa League. Queste le sue parole:

"Loro hanno fatto una grande partita e noi no. C’è tanta delusione e tanta rabbia. È meglio riflettere e stare in silenzio altrimenti dico cose che non dovrei dire. È giusta la vittoria del Siviglia. Questa Europa League era una valvola di sfogo per tutti noi per dimostrare ciò che non abbiamo dimostrato".