SONDAGGIO - Atalanta - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO ORE 20 - La Lazio si inchina all'Atalanta e saluta la Coppa Italia. Problemi ed errori nei capitolini, ma la prestazione al Gewiss Stadium non è tutta da buttare per le aquile. Vi abbiamo chiesto di indicare il vostro migliore in campo tra i ragazzi di Inzaghi e avete deciso di incoronare Francesco Acerbi. Plebiscito per il difensore che ha ottenuto il 50,23% delle preferenze. Alle spalle del centrale, medaglia d'argento per Vedat Muriqi. Il centravanti, che si è sbloccato proprio contro i bergamaschi, ha raccolto il 22,38% dei voti. Bronzo per Pepe Reina, che ha parato il rigore a Zapata, che chiude terzo con il 12,35%.

Si ferma al Gewiss Stadium il percorso della Lazio in Coppa Italia. Biancocelesti sconfitti dall'Atalanta per 3-2 nonostante la superiorità numerica e il calcio di rigore parato da Reina a Zapata. Primo gol ufficiale per Muriqi su assist di Acerbi, bravo a firmare anche la rete del momentaneo 2-1 dopo una bella serpentina.