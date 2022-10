SONDAGGIO - Atalanta - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO ORE 16:30 DEL 26/10 - Dominio di Felipe Anderson, il brasiliano conquista la palma del vostro migliore in campo. Il numero 7 biancoceleste ha conquistato il 69,04% dei voti. Medaglia d'argento per Mattia Zaccagni che ha raccolto l'8,22%, mentre in terza piazza c'è Casale con il 5,50%.

Un'altra grande prestazione della Lazio che espugna Bergamo, batte l'Atalanta e aggancia in classifica proprio i nerazzurri. In assenza di capitan Immobile, ci pensano Zaccagni e Felipe Anderson a consegnare i tre punti a Sarri. Ennesima partita senza subire reti per i biancocelesti che ora sono terzi in classifica e si candidano sempre di più a un campionato da protagonisti. Casale, Lazzari, Milinkovic, Pedro, Zaccagni, Felipe Anderson. Tanti i protagonisti del Gewiss Stadium.