SONDAGGIO - Cagliari - Lazio: ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO: E' Adam Marusic il vostro migliore in campo nella vittoria di 2-0 della Lazio sul Cagliari. L'esterno montenegrino è stato protagonista di una prestazione esaltante, condita da due assist, di cui il secondo di pregevole fattura. Un plebiscito, che nomina Marusic man of the match con oltre l'85% dei voti.

CAGLIARI LAZIO SONDAGGIO - La Lazio di Simone Inzaghi espugna il campo del Cagliari per 2-0. Per i biancocelesti hanno trovato la via del gol Manuel Lazzari e Ciro Immobile. Come in ogni gara dei capitolini la palla passa a voi. Ora tocca a te decidere chi è stato il migliore in campo delle aquile. Vota attraverso il nostro sondaggio al link sottostante o a destra sulla nostra homepage.

