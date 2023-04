SONDAGGIO - Calciomercato Lazio, tanti nomi per la mediana: il vostro preferito

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma in casa Lazio si sta già lavorando per la squadra che verrà. Soprattutto a centrocampo il club biancoceleste potrebbe cambiare molto. Così vi abbiamo chiesto di scegliere, tra i nomi emersi in queste settimane, chi è il vostro preferito. A trionfare è stato Zielinski che ha raccolto il 43,85% delle preferenze. Secondo posto per Frattesi che si è fermato al 37,43%- Terzo posto per Baldanzi, molto staccato dai primi due, che ha avuto il 7,05%- Quarto è Zapelli con il 3,05%. Seguono Ferguson (2,82%), Gedson Fernandez (1,57%), Wieffer (1,57%), Fazzini (1,25%), Boloca (0,70%) e Gagliardini (0,70%).

CALCIOMERCATO LAZIO SONDAGGIO - Manca ancora tanto al mercato estivo che, inevitabilmente, sarà condizionato anche dalla classifica finale della Lazio. Il club deve finire bene la stagione e strappare un pass in Champions per continuare il processo di rinnovamento iniziato da Maurizio Sarri. Oltre che in attacco, anche il centrocampo dovrebbe subire parecchie novità in estate. Visti i nomi emersi in queste ultime settimane vi chiediamo di scegliere un solo nome tra i tanti. La scelta è tra Baldanzi (Empoli), Boloca (Frosinone), Fazzini (Empoli), Ferguson (Bologna), Gedson Fernandez (Besiktas), Frattesi (Sassuolo), Gagliardini (Inter), Wieffer (Feyenoord), Zapelli (Empoli) e Zielinski (Napoli). La palla passa a voi. Per votare potete cliccare sui link in basso ed esprimere poi la vostra preferenza. In alternativa, sulla nostra homepage potete scegliere l'opzione a voi più gradita nell’apposito box in basso a destra.