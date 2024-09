SONDAGGIO - Dinamo Kiev-Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 29/09 - A vincere il premio di migliore in campo di Dinamo Kiev-Lazio secondo i lettori de lalaziosiamonoi.it è Boulaye Dia. L'attaccante senegalese ha ottenuto il 52,2% dei voti. Al secondo posto Dele-Bashiru con il 17,11% e sul gradino più basso del podio bcon il 12,81%-

SONDAGGIO - Buona la prima per la Lazio 'versione' Europa. La squadra di Baroni vince contro la Dinamo Kiev, rendendosi autrice di ben tre gol. Due portano la firma di Boulaye Dia, mentre una è arrivata dai piedi di Dele-Bashiru. Bella prova anche di Provedel, attento praticamente in ogni tentativo da parte della formazione ucraina. Ingresso 'horror' per Noslin, che entra in campo nella ripresa e dopo qualche minuto riceve il cartellino rosso, saltando la prossima sfida contro il Nizza. Problemi fisici per Patric, ben sostituito da Gila. Ora è il momento di scegliere il migliore in campo dei biancocelesti (CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO).