SONDAGGIO - Fiorentina - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

E' tempo di sondaggi ma come anche tempo di decretare il vero vincitore del poker strepitoso targato Lazio ai danni della Fiorentina. Sergej Milinkovic Savic è il vostro migliore in campo e non poteva essere altrimenti dopo il tacco alieno per Immobile. Il centrocampista ha raccolto il 31,34% delle preferenze. Medaglia d'argento per Mattia Zaccagni, autore del 2-0 con una girata di testa di alta qualit à che si è fermato dietro al Sergente al 18,30%. Terzo posto per Ivan Provedel che con il 16,89% batte la concorrenza, per lui infatti il 4-0 rifilato ai viola si tratta del quarto clean sheet consecutivo.

La Lazio, reduce dalla vittoria in campionato contro lo Spezia, rifila un altro 4-0, questa volta alla Fiorentina, al Franchi. Vecino apre le marcature, a cui fa seguito il gol di Zaccagni e poi quelli di Luis Alberto e Immobile per il definitivo poker biancoceleste. In questo modo, la squadra di Sarri rimane terza a quota 20 punti, e soprattutto a sole tre lunghezze di distanza dal Napoli capolista. Adesso è il momento di votare il migliore in campo tra i biancocelesti, scegli il tuo preferito.