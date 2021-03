SONDAGGIO - Juventus - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Una buona Lazio nei primi 20 minuti e poi il lento declino. Un'altra sconfitta, la terza consecutiva in trasferta, condizionata dai troppi errori individuali. La Juve ne approfitta e completa la rimonta nel secondo tempo con la doppietta di Morata. Come a Bologna, l'approccio è quello giusto ed è premiato questa volta dal gol del vantaggio di Correa, bravo ad approfittare di un regalo di Kulusevski e a incartare la difesa bianconera. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, ma la Lazio ci mette del suo con l'ennesima sagra dell'errore: prima Reina in occasione del pari di Rabiot, poi la frittata tra Patric ed Escalante per il gol del sorpasso della Juve, fino all'ingenuità di Milinkovic su Ramsey per il rigore che chiude il match.

