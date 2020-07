SONDAGGIO - Lazio - Cagliari, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Missione compiuta, Lazio. Soffrendo e in rimonta, la squadra di Inzaghi acciuffa finalmente la matematica qualificazione in Champions con le perle di Milinkovic e Immobile, per una vittoria che mancava dallo scorso 30 giugno. Bastavano due punti, ne sono arrivati tre grazie ad una prova corale di sacrificio che suggella il cammino di questa stagione e che consente ai biancocelesti di inseguire ancora Inter e Atalanta in vista del terzo o secondo posto. Prestazione convincete e sopra la sufficienza per tutti gli interpreti, che a differenza delle ultime sfide hanno sempre dato la sensazione di essere in totale controllo della gara. Attraverso il link in basso, potete votare il vostro migliore in campo della formazione di Inzaghi.

CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO