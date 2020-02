SONDAGGIO - Lazio - Inter, ecco il vostro migliore in campo - FT

È una Lazio inarrestabile. È una Lazio che in campionato non conosce più la parola sconfitta e che questa sera, nello scontro diretto con l'Inter, ha meritatamente portato a casa la vittoria. In una serata magica come quella dell'Olimpico, Inzaghi e i suoi compiono un'altra memorabile impresa. Sergej Milinkovic-Savic è risultato essere il migliore in campo: la stragrande maggioranza dei tifosi biancocelesti ha fatto ricadere la propria preferenza sul 'Sergente', autore del gol decisivo per la vittoria della squadra di casa. Medaglia d'argento per Francesco Acerbi, autore dell'ennesima prestazione da vero leader, mentre Lucas Leiva deve accontentarsi dell'ultimo gradino del podio.

