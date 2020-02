Genoa - Lazio, probabili formazioni: quanti nodi da sciogliere per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - LAZIO - Da un tabù all'altro, da de Vrij al Genoa in quel di Marassi. Trasferta storicamente “sanguinaria” (negli ultimi 9 precedenti la Lazio ha collezionato 1 vittoria, 3 pareggi e 5 sconfitte, ndr), difficile, che mai come quest'anno i biancocelesti hanno il potere di sfatare. Per farlo Inzaghi dovrà prima sciogliere qualche dubbio di formazione. Luiz Felipe non ci sarà (squalificato), quindi per prendere il suo posto si può considerare aperto il ballottaggio tra Patric e Bastos. Sul resto della difesa (Strakosha, Acerbi, Radu) non c'è troppo da discutere. Dubbi, invece, anche sugli esterni. Contro l'Inter Jony non ha convinto, al contrario di Marusic. Ecco perché il montenegrino potrebbe essere anche spostato a sinistra reinserendo Lazzari (entrato in diffida) tra i titolari. Confermatissimo il trio Milinkovic-Leiva-Luis Alberto, mentre davanti Correa potrebbe trovare di nuovo spazio al fianco di Immobile. Per ora Caicedo resta in leggero vantaggio.

CAPITOLO GENOA - I rossoblu sono in buon momento (due vittorie consecutive e quattro risultati utili di fila, ndr), ma affronteranno la Lazio senza un titolare. Stefano Sturaro risulta infatti squalificato, al suo posto dovrebbe vedersi Cassata. Dubbi anche in attacco: Pandev non sta benissimo (ha preso un colpo al ginocchio contro il Bologna, ndr) e potrebbe dare forfait. Si scalda Pinamonti. Non dovrebbero essere della partita Schone, Romero e Lerager. Così come Ghiglione, lui rientrerà a fine marzo. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Genoa - Lazio:

Genoa - Lazio

Serie A 2019/20 - 25ª giornata

Stadio Luigi Ferraris di Genova - Domenica 23 febbraio, ore 12:30

Probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Perin; Soumaoro, Biraschi, Masiello; Ankersen, Radovanovic, Cassata, Behrami, Criscito; Sanabria, Pinamonti. All.: Davide Nicola.

INDISPONIBILI: Ghiglione, Lerager, Romero, Schöne. In dubbio Pandev

SQUALIFICATI: Sturaro

DIFFIDATI: Ghiglione, Pandev, Schöne

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All.: Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic

SQUALIFICATI: Luiz Felipe

DIFFIDATI: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Lazzari

ARBITRO:

ASSISTENTI:

IV UOMO:

VAR:

AVAR:

SPECIALE GENOA - LAZIO - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme la 25ª giornata di Serie A. Durante i 90 minuti dell'incontro Genoa - Lazio sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 12:30, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dallo Stadio Luigi Ferrari di Genova vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi porteremo per mano in zona mista, vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo domenica allora: appuntamento alle ore 12:30 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!

TORNA ALLA HOMEPAGE