Auriemma: "Lazio fortunata con gli arbitri. Ma cosa può vincere?"

La Lazio continua a volare in campionato, rendendo euforici i tifosi biancocelesti. L'altra faccia della medaglia è rappresentata da chi invece vive questa cavalcata della squadra di Inzaghi con estrema invidia. Un esempio c'è stato a Tiki Taka, quando Del Piero ha lanciato l'ipotesi di una Lazio campione d'Italia. In studio Auriemma ha esclamato: "Ma cosa può vincere la Lazio?". Quando gli altri ospiti hanno risposto lo Scudetto, la sua reazione è stata: "Ah!". Poi ha rincarato la dose sui rigori: "Sono anni che stiamo elogiando il lavoro della Lazio che prima o poi doveva portare a questo. Però voglio dire che Cruciani (tifoso biancoceleste, ndr) è un uomo fortunato perché simpatizza o tifa per squadre che hanno una buona sorte con gli arbitri. Quest'anno la differenza la fanno i 14 rigori a favore della Lazio. E guarda caso chi è la squadra che ha subito meno rigori... La differenza la fanno i rigori che gli arbitri ti danno, perché alcuni rigori gli arbitri non te li danno. Al Napoli mancano 10 rigori, la Lazio è stata fortunata perché glieli hanno dati". L'invidia è una brutta bestia...

