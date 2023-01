SONDAGGIO - Lazio-Milan, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 27/01 - Il vostro migliore in campo di Lazio-Milan è Luis Alberto. L'uomo del momento in casa biancoceleste si guadagna il premio di MVP con il 25,56% dei voti a favore. Un gol e un assist per il Mago oltre a una prestazione incredibile e un velo da illusionista sul gol del vantaggio di Milinkovic. Chiudono il podio Felipe Anderson (19,65%) e Zaccagni (18,21%).

Una super Lazio schianta i campioni d'Italia del Milan. All'Olimpico la squadra di Sarri cala il poker firmato da Milinkovic, Zaccagni, Luis Alberto. Difficile torvare un insufficienza tra i ragazzi biancocelesti autori di una prestazione sublime. Vota il migliore in campo della partita tramite il sondawggio de Lalaziosiamonoi.it.

CLICCA QUI PER VOTARE