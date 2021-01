SONDAGGIO - Lazio - Sassuolo, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Ennesimo successo in rimonta per la Lazio e quarta vittoria consecutiva in campionato. Il 2-1 al Sassuolo rilancia pienamente i biancocelesti in ottica Champions a -3 dal terzo posto, dopo un match in salita sin dai primi minuti che i ragazzi di Inzaghi hanno saputo ribaltare con un gol per tempo. Una prestazione ancora convincente soprattutto sotto il profilo della maturità e al netto di un avversario per caratteristiche molto insidioso. Sugli scudi tra gli altri Milinkovic-Savic, faro del centrocampo laziale ancor più in virtù dell'assenza di Luis Alberto e prezioso anche in fase di non possesso. Determinante nonostante gli acciacchi fisici il solito Ciro Immobile, bravo a sfruttare a pieno l'assist di Marusic per il gol che decide la partita. Attraverso il link in basso, potete votare anche voi il vostro migliore in campo tra le file dei biancocelesti.

CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO