SONDAGGIO - Lazio - Spezia, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Esordio spumeggiante all'Olimpico per la Lazio di Maurizio Sarri che batte per 6-1 lo Spezia. I biancocelesti dilagano davanti al loro pubblico grazie alla tripletta di Immobile e ai gol di Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto. Le aquile hanno impressionato e mostrato notevoli passi in avanti. La palla ora passa a voi che potete scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure potete esprimere la vostra opinione in homepage nel box apposito in basso a destra.

CLICCA QUI PER VOTARE IL SONDAGGIO

Scritto il 28/8/2021