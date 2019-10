SONDAGGIO - Lazio - Torino, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Un poker servito per trovare continuità. La Lazio centra finalmente la seconda vittoria consecutiva, aggancia il Napoli e vola a ridosso della zona Champions. Una serata perfetta con Immobile solito e indiscusso trascinatore grazie alla quarta doppietta stagionale. Una prova di forza di tutta la squadra per una gara mai realmente in bilico e caratterizzata dal consueto bel gioco espresso quest'anno dagli uomini di Inzaghi. Attraverso il link in basso votate il vostro migliore in campo dei biancocelesti!

