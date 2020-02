SONDAGGIO - Parma - Lazio, vota il migliore in campo

La Lazio continua a volare. I biancocelesti espugnano Parma grazie al gol di Felipe Caicedo e volano a meno uno dalla capolista Juventus. Diciottesimo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Inzaghi (14 vittorie e 4 pareggi) che volano e sognano. Un match duro quello del Tardini per Parolo e compagni. Tempo di giudizi per le aquile e stavolta i protagonisti siete voi. Vi chiediamo di dire la vostra e di indicare il migliore in campo della sfida in Emilia. Si può sulla destra della nostra home oppure cliccando sul link che trovate in basso. Chi è stato il miglior biancoceleste in campo?

