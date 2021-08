SONDAGGIO - Twente - Lazio: vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio chiude con una vittoria il filotto di amichevoli prima dell'inizio del campionato. Contro il Twente basta un gol di Ciro Immobile dopo 3 minuti, per il resto poche occasioni da una parte e dall'altra. Ottime le prestazioni di Milinkovic-Savic in mezzo al campo e di Luiz Felipe in difesa, un po' in ombra Felipe Anderson mentre non si è visto sul rettangolo di gioco Luis Alberto non mandato in campo da Sarri. Attraverso il link in basso potete votare il vostro migliore in campo tra le file laziali.

