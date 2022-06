Sora Lella, 107 anni fa nasceva l'attrice diventata un'icona della Lazio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il 17 giugno non è un giorno come gli altri per chi vive l'essenza della città di Roma. Infatti 107 anni fa nasceva Elena Fabrizi, nota al grande pubblico con lo pseudonimo di "Sora Lella". L'attrice e conduttrice capitolina ha vinto anche un David di Donatello nel 1984. Il suo esordio sul grande schermo risale al 1958 all'età di 43 anni nel film I soliti ignoti di Mario Monicelli, accanto a Totò. Oltre che per i suoi successi artistici era nota anche per la sua smisurata fede biancoceleste. Celebre fu la sua frase che ancora oggi molti tifosi ricordano: "Sono della Lazio perchè quando ero bambina a Roma c’era solo lei". D'altronde la Roma sarebbe nata solo nel 1927 in seguito alla grande fusione voluta dal regime fascista. Nonostante siano passati tanti anni dalla sua dipartita avvenuta nel 1993, in Curva Nord sventola sovrana la bandiera con il suo volto. L'altra grande passione della sua vita è stata la cucina. Dopo la trattoria a Campo dei Fiori ne aprì un'altra diventata celebre sull'isola Tiberina che porta proprio il nome di Sora Lella e che rappresenta una tappa fissa per i turisti che visitano l'Urbe Eterna.