Sorteggio Champions, Nedved e il passaggio su Simeone: "Lo conosco..."

Il sorteggio dei gironi della Champions League rimette di fronte la Juventus all'Atletico Madrid. Letta in chiave Lazio è Nedved contro Simeone, due simboli dello Scudetto biancoceleste del 2000. Il ceco ai microfoni di Sky Sport, nel commento del responso dell'urna, ha concesso una battuta sull'ex compagno di squadra: "L'Atletico difficilmente prende gol quindi sarà una partita dura, come sempre contro il Cholo Simeone. Lo conosco, le sue squadre sono toste". Il sorriso è emblematico, in un siparietto che ha tanto di Lazio.

