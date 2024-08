Southampton-Lazio, la probabile formazione: Baroni ritrova tre giocatori

A pochi giorni dalla vittoria contro il Frosinone, la Lazio alza ancora il livello della propria avversaria. Al St Mary's Stadium, i biancocelesti scenderanno in campo contro il Southampton, in una sfida che servirà a Marco Baroni per valutare lo stato atletico, fisico e tattico dei propri giocatori. In vista della partita contro i Saints, il tecnico fiorentino vanterà anche il recupero di tre elementi: Gila, Tavares e Castrovilli, assenti nelle precedenti uscite,e che a meno di sorprese dovrebbero partire dalla panchina. Di seguito le probabili scelte di formazione.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini; Rovella/Vecino, Guendouzi; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos.