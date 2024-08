Southampton, Martin verso la Lazio: "Gara importante. È l'occasione per..."

Ultime due gare prima dell'inizio ufficiale della stagione. Il programma del Southampton è simile a quello della Lazio: prima affronteranno i biancocelesti (7 agosto) e poi se la vedranno contro il Getafe. A questo proposito per presentare entrambe le sfide è intervenuto il tecnico Russell Martin ai microfoni ufficiali dei Saints. Ecco cosa ha detto: "Lazio e Getafe? Saranno due sfide molto diverse per noi. Entrambe le partite sono un passo avanti rispetto a quelle che abbiamo affrontato finora. Non vedo l'ora di giocare e di essere di nuovo di fronte al nostro pubblico. È l'ultima occasione per prepararci in termini di amichevoli. Poi avremo una settimana intera prima di andare a Newcastle. I giocatori avranno l'ultima opportunità di giocarsi un posto in squadra. Sekou Mara sarà sicuramente con noi".