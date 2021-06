Spagna, la denuncia di Morata: "Hanno augurato la morte ai miei figli"

Un Europeo avaro di gol e soddisfazioni fin qui per Alvaro Morata. L'attaccante della Juventus, con un solo gol all'attivo e tanti errori sotto porta, è stato bersagliato dalle critiche. Polemiche che sono sfociate nella follia, chiamando in causa anche la famiglia dello spagnolo. Lui stesso ne ha parlato, sottolineando le conseguenze che queste hanno avuto per la sua serenità, ai microfoni di Cadena Cope: "Sono stato nove ore senza dormire dopo la Polonia. Ho ricevuto minacce, insulti alla famiglia, speriamo che muoiano i tuoi figli… Però sto bene, forse qualche anno fa sarei stato molto peggio. Forse non ho fatto il mio lavoro come dovrei. Capisco che mi si critichi perché non ho segnato, ma la gente dovrebbe mettersi al mio posto, capire cosa significhi ricevere minacce, che ti dicano che i tuoi figli devono morire. Quando succederà qualche tragedia, diranno che era un bravo ragazzo. Io quando arrivo in albergo metto via il telefono, ma la cosa che mi infastidisce e che dicano queste cose a mia moglie e ai miei figli allo stadio".

