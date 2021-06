Lazio, Signori: "Voglio allenare, sto valutando le richieste. Mancini? Mai avuto dubbi"

Dopo dieci lunghissimi anni, Giuseppe Signori ha ricevuto l'assoluzione da parte della giustizia ordinaria, a cui ha fatto seguito la riabilitazione da parte di Gabriele Gravina. L'ex bomber di Foggia, Lazio, Sampdoria e Bologna ha parlato della ritrovata serenità ai microfoni di CalcioToday.it: “Non mi sono mai accontentato della prescrizione, volevo l’assoluzione piena e sono riuscito ad averla. Mi sono ritrovato in un tritacarne mediatico e solo con l’aiuto della mia famiglia sono riuscito ad uscirne. I giorni successivi all’arresto sono stati i più difficili e non mi sono reso conto della potenza mediatica della situazione. Sono sempre stato convinto di essere innocente“.

SOGNO ALLENATORE - “Undici anni fa ho preso il patentino al supercorso di Coverciano e ora vorrei trovare una squadra, perché il campo e l’odore dell’erba mi mancano. Qualche richiesta mi è già arrivata, ma devo valutare con calma e posso prendermi ancora qualche mese di riflessione. Certo, non troppi altrimenti posso già andare in pensione“.

MAESTRO ZEMAN - “Mi ha insegnato tanto e il nostro è un rapporto che va al di là di quello tra allenatore e giocatore. La gente gli vuole bene, anche se il club non è più quello di un tempo. Sono però sicuro che se tornerà a Foggia potrà far bene. L’exploit europeo di Mancini? Mai avuto dubbi, Roberto è sempre stato un allenatore in campo e ha sempre fatto giocare bene le sue squadre“.

