Italia, Mancini ha scelto i cinque rigoristi: ecco chi sono

Poco più di 24 ore e l'Italia scenderà in campo a Wembley nella sfida contro l'Austria. Nella giornata di ieri il ct Mancini ha diretto un altro allenamento pre serale e tra le varie prove tattiche il tecnico si è concentrato anche sulla lista dei rigoristi azzurri. C'è infatti da mettere in conto la possibilità che si possa arrivare all'atto finale e quindi ai tiri dal dischetto e bisogna farsi trovare pronti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei la lista è stata stilata e sono due i biancocelesti presenti: Immobile e Acerbi oltre a Jorginho, Berardi e Bonucci. Nelle prove spazio anche Di Lorenzo e Spinazzola.

