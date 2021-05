Spagna, Madrid prepara la festa: Simeone e Zidane si giocano la Liga...

La Liga 20210/21 si deciderà all'ultima giornata. A 90 minuti di distanza dalla fine del campionato, la situazione in classifica vede il derby madrileno per il primo posto. La capolista Atletico è a un passo dal titolo e comanda con 83 punti, due in più del Real. Questa serà si saprà chi tra Simeone e Zidane potrà gioire e alzare al cielo il trofeo. I Blancos, impegnati in casa con il VIllarreal, sono costretti a vincere se vogliono tenere acceso il sogno scudetto. L'Atletico Madrid, invece, fa visita al Valladolid già retrocesso dove potrebbe bastare anche un pareggio. In caso di arrivo a pari punti, però, sarebbero Benzema e compagni ad esultare perché in vantaggio negli scontri diretti. Simeone non vuole fare calcoli, basta una vittoria per laurearsi campioni di Spagna.