Spal, Tomovic: "La gara di oggi come una finale, vogliamo raggiungere la salvezza"

Anche Nenad Tomovic, difensore della Spal, ha detto la sua sulla gara in programma questo pomeriggio all'Olimpico contro la Lazio. Intervistato da Lazio Style Radio, ecco le dichiarazioni del giocatore serbo ex Fiorentina: "Oggi per noi come una finale, da questo momento saranno quasi tutte finali. Siamo in una classifica corta, abbiamo sbagliato ma abbiamo ancora possibilità per raggiungere il nostro obiettivo, la salvezza. E’ finito il mercato, alcuni giocatori forti sono partiti ma ne sono arrivati altri bravi, che anche oggi avranno la possibilità di aiutare la squadra. Da oggi dovremo iniziare ad ottenere buoni risultati".

Il difensore serbo ha parlato poi a Sky Sport: "Possiamo giocarcela contro tutti. Il problema è quando siamo distratti: spesso soprattutto in casa non abbiamo fatto bene contro squadre del nostro livello".

