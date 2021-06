Speranza: "Finale Euro 2020 a Wembley? Se ci sono questi contagiati..."

FINALE EUROPEI - Sarà Wembley a ospitare la finale degli Europei, nonostante il premier Draghi abbia offerto Roma. L'accordo tra il governo britannico e l'Uefa non solo ha confermato lo stadio inglese come luogo della finale, ma anche deciso per l'aumento della capienza fino al 75%, cioè almeno 60 mila tifosi. Scelta che fa discutere visto i contagi quotidiani che il Regno Unito ancora registra. Su questo tema si è espresso il ministro della Salute, Roberto Speranza: "Credo che se i numeri della Gran Bretagna continuano a crescere le parole di Draghi siano di buonsenso. L'11 luglio è una data ancora piuttosto distante e quindi ci sarà tutto il tempo per le autorità competenti per verificare e fare tutte le valutazioni del caso", ha detto ai microfoni di SkyTg24.